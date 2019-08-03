السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد الشراحيلي



جيزان ٢ ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق ٣ أغسطس ٢٠١٩م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪منوهًا بما يسطره منسوبي حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية ، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ، مؤكداً بأن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة .

‬من جانبهم عبر والد وذوي الشهيد " الشراحيلي " عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا العزيزة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.

//انتهى//

21:19ت م

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جيزان ٢ ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق ٣ أغسطس ٢٠١٩م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول خالد بن علي محمد شراحيلي أحد منسوبي حرس الحدود بجازان، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪منوهًا بما يسطره منسوبي حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية ، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ، مؤكداً بأن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة .‬من جانبهم عبر والد وذوي الشهيد " الشراحيلي " عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا العزيزة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.//انتهى//21:19ت م0133

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