حج / مدير جمرك الرقعي يتفقد المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج بالمنفذ



حفر الباطن 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

تفقد مدير جمرك الرقعي علي الحمامة، اليوم، المعسكر الكشفي التطوعي الذي يتواجد بمنفذ الرقعي لخدمة ضيوف الرحمن والحجاج القادمين للمملكة لأداء فريضة الحج، بحضور مدير تعليم حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي، والكشافة الذي قاموا بتوزيع الوجبات والهدايا التذكارية على الحجاج القادمين عبر المنفذ.

وأعرب مدير جمرك الرقعي في ختام الجولة عن شكره للكشافة، مثمناً الدور الذي يقومون به لخدمة ضيوف الرحمن، وما يمثلونه من انعكاس للوجه الحضاري للشباب السعودي المعطاء، مؤكدًا على تكاتف جميع العاملين في المنفذ لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والمتابعة المستمرة من معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج وأن يعودوا سالمين إلى أوطانهم.

// انتهى //

21:09ت م

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