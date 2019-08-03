حج / جمعية الإعاقة الحركية تنهي استعداداتها لتحجيج 200 فرد من ذوي الإعاقة



الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

أنهت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" استعداداتها لتنفيذ برنامجها "حج حركية"للسنة التاسعة على التوالي، حيث يأتي ذلك امتداداً لخطتها السنوية لتحجيج ذوي الإعاقة الحركية والبالغ عددهم 200 حاج مع مرافقيهم من مختلف أنواع الإعاقات الحركية في جميع مناطق المملكة.

وأكد مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي أن الجمعية بدأت منذ أربعة أشهر بالاستعدادات وإعداد البرنامج وتشكيل لجنة للتسجيل وإجراء المقابلات والفرز للمتقدمين وتجهيز وصيانة حافلات النقل المزودة برافعات هيدروليكية والتجهيزات الخاصة لنقل ذوي الإعاقة واستيعاب الكراسي المتحركة، والزيارات للجهات الحكومية ذات العلاقة للتنسيق معهم وتقديم التسهيلات .

وبين أنه تم خلال الأيام الماضية زيارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للإشراف على تجهيز مقر السكن وتهيئته لذوي الإعاقة الحركية ومخيم عرفات, مشيرًا إلى أنه ستقيم جمعية حركية لقاءً مفتوحاً للمقبولين من الحجاج وذويهم وفريق العمل من مشرفين ومتطوعين للتعريف بأركان الحج وشرح مناسكه والتعريف بخطة السير والتنقلات منذ الوصول للمشاعر المقدسة.

// انتهى //

20:11ت م

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