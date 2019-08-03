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فرحة عارمة في شوارع الخرطوم بنهاية حكم الإخوان بالسودان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الإعلان عن التوصل لاتفاق حول الوثيقة الدستورية لإدارة المرحلة الانتقالية بالسودان، بعد انقضاء جولتين من التفاوض بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير.

المئات من السودانيين توافدوا على مقر جلسات التفاوض للاحتفال بزوال حكم الإخوان عن الخرطوم، بعد 30 عاما من السيطرة على مقاليد الحكم بالسودان، مرددين شعارات الثورة الممجدة للشهداء والمنددة بالإخوان.

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