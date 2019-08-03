هل يحق لزوج السعودية الاستفادة من حساب المواطن ؟

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هل يحق لزوج السعودية الاستفادة من حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسارات عديدة بشأن إمكانية انضمام الزوجة إلى البرنامج والحصول على الدعم، وهل يحق لزوج المواطنة التسجيل والاستفادة من حساب متابعات الخليج 365؟
وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع، ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.
وأعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الحادية والعشرين يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس ميلاديًّا ويوافق 7/ 12/ 1440 هجريًّا.
في سياق متصل، دعا حساب متابعات الخليج 365 الراغبين في التعرف على قيمة الدعم المستحقة لهم إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (هنا).
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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