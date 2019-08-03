شكرا لقرائتكم مسك المشاعر يهيئ المتطوعين المشاركين لموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-03 مسك المشاعر يهيئ المتطوعين المشاركين لموسم الحج متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تنظم مؤسسة مسك الخيرية برنامج مسك المشاعر، والذي يسعى لتدريب المتطوعين المشاركين وتهيئتهم لموسم الحج. Advertisements وأوضحت مسك أن هذه الخطوة تأتي سعيًا لتقديم تجربة تطوعية أفضل للحجاج والمعتمرين في كافة المجالات. ويتلقى كل متطوع في الورشة التدريبية لبرنامج مسك المشاعر مهارات متعددة في إدارة الأزمات وحل المشكلات، وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن؛ نحو تحفيز الشباب للمشاركة في إنجاح موسم الحج وإثراء التجربة الدينية للحجاج.









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