2019-08-03

عائض القرني: أكثروا من هذا القول خلال عشر ذي الحجة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن هذه الأيام من شهر ذي الحجة هي موسم رفع الدرجات، وتكثير الحسنات، وتكفير السيئات.

وأضاف القرني ناصحًا: اجتهدوا- رحمكم الله- في العمل الصالح، وأكثروا من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

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وتابع: العمل الصالح محبوب عند الله في سائر الأوقات، ولكن الله يفضل بعض مخلوقاته على بعض، ففضل هذه العشر على غيرها من أيام الزمان.

ولفت القرني إلى أن: الأيام العشر أيام ذكر وتلاوة وصيام وصدقة فأقبلوا- رحمكم الله- بقلوب صادقة على ملك كريم وجواد رحيم سبحانه فكبروه وسبحوه بكرة وعشيًّا، قال ابن تيمية رحمه الله: واستيعابُ عشر ذي الحجة بالعبادة ليلًا ونهارًا أفضل من جهادٍ لم تذهب فيه نفسه وماله.

جدير بالذكر أن الأعمال التي يُستحب للمسلم أن يحرص عليها لينعم بـ فضل عشر ذي الحجة ما يلي: (أداء مناسك الحج والعمرة، والصيام، والصلاة، والذكر، والصدقة).