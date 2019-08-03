مهام عديدة لسقيا المسجد النبوي خلال الحج هذه أبرزها 

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - واس

وفرت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا ، ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في موسمها السابع, أكثر من 300 طن من مياه زمزم يوميا وكذلك توفير مياه زمزم الباردة في 16000 حافظة مياه داخل المسجد النبوي وسطحه, فضلاً عن 40 خزاناً من المياه الباردة مع الكاسات النظيفة ذات الاستخدام الواحد ، بالإضافة إلى 60 موقعاً للمشارب فيها 385 نافورة شرب في ساحات المسجد النبوي عبر المشربيات وكذلك الإشراف على تعبئة الحافظات وتوزيع أكثر من 360.000 كأس جديد يومياً وسحب المستعمل منها أولاً بأول.

وتقوم إدارة السقيا بتهيئة المشربيات والعناية بنظافتها وتجهيزها في عموم الساحات التي يبلغ عددها 60 مشربية, حيث تحتوي كل مشربية على 21 أو 12 صنبورًا وعدد 40 أو 24 حامل كاسات, إضافة إلى تأمين كاسات الشرب التي تصل إلى 400 كرتون في اليوم الواحد ما يعادل 800,000 كاسه موزعة داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته ، كما تعمل الإدارة على متابعة تحليل مياه زمزم بصفة دورية في مختبر الوكالة ومتابعة ما يخص تعبئة الحافظات بماء زمزم المبرد والغير مبرد وأماكن توزيعها ونظافتها ونظافة مواقعها ومتابعة موقع سبيل ماء زمزم في الساحة الغربية المخصص لتعبئة ماء زمزم للأفراد والمساجد والإشراف على نظافة العربات المخصصة لنقل حافظات زمزم.

وتكثف الإدارة أعمالها خلال موسم الحج حيث تقوم بتوزيع الحافظات المتنقلة لماء زمزم على الحجاج حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لهم وتسهيلاً لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة, إلى جانب تهيئة وتجهيز السقاية ومتابعة سير الأعمال على الوجه الأكمل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم داخل المسجد النبوي والقيام بجولات ميدانية على مواقع ومجمعات الشرب للتأكد من جاهزيتها باستمرار والتأكد من المحافظة على نظافة جميع الحافظات والإشراف على العاملين على تعبئة الحافظات.

ويتم نقل ماء زمزم من مكة المكرمة للمدينة المنورة عبر صهاريج مصنعة من مادة الأستانلس ستيل بمعدل 150 طن في الأيام العادية تضاعف لتصل إلى 300 طن في أثناء المواسم ” رمضان – الحج ” , فيما يبلغ عدد الناقلات 29 ناقله يتم تأمين أغطيتها ومحابسها بأقفال بالتنسيق مع موقع التعبئة بمكة بخصوصه وعند وصولها إلى موقع التفريغ بالمدينة المنورة تخضع المياه إلى فحص ومعاينه من فني المختبر قبل تفريغها بالخزانات.

عقب ذلك يتم نقل ماء زمزم عن طريق ثلاثة مضخات كبيرة يخضع من خلالها ماء زمزم إلى فلتره وتعقيم من خلال شبكة ممتدة من موقع التفريغ إلى الخزانات الرئيسية وهي الخزانات الارضية الاسمنتية وعددها أربعة خزانات سعة كل خزان يقارب 230 متر مربع مزودة بعازل اسمنتي وجهاز مقياس لمعرفة منسوب المياه بها ووحدة تبريد هائلة وهي مخصصه لماء زمزم المبرد ، كما توجد الخزانات الثلاثة الفيبر البلاستكية التي يسع كل خزان ما يقارب 400 متر مربع مزودة بجهاز قياس منسوب الماء وهي مخصصه لماء زمزم الغير مبرد والمياه النقية ، ثم يتم نقل ماء زمزم من الخزانات الأرضية إلى نقاط التعبئة ومن الخزانات الرئيسية عن طريق الشبكة المعدة خصيصاً من مواسير مصنعة من مادة الاستنليس ستيل ( الغير قابل للصداء ) بعد خضوعها لتعقيم الاشعة فوق البنفسجية إلى نقاط التعبئة.