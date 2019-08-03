مستشفى منى الجسر يقدم الخدمات العلاجية للحجاج

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - واس

هيأت وزارة الصحة مستشفى منى الجسر لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ, ضمن منظومة المستشفيات الموسمية في المشاعر المقدسة.

وأوضحت “الصحة” أنه جرى تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة يقوم على تشغيلها أكثر من 400 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية ، كما شاركت تلك الكوادر في حضور ورش عمل وتدريب لخدمة ضيوف الرحمن، وحضروا دورات تضمنت أسس التعامل مع الكوارث، ومعرفة رموز الطوارئ المختلفة وطرق تفعيل كود الكوارث، والاستجابة المثلى في حالات الطوارئ، وآلية التنسيق بين الأقسام المختلفة خلال حالات الطوارئ.

ويضم المستشفى 180 سريرًا مجهزة بأحدث المواصفات، خصص 23 سريرًا في الطوارئ منها 6 أسرة للإنعاش القلبي، إلى جانب 26سريرًا للعناية المركزة و10 أسرة للعناية القلبية و 12 سريرًا خصص للإجهاد الحراري و 93 سريرًا تشمل أسرة الغسيل الكلوي والعزل والمناظير.

ويعمل في المستشفى أكثر من 400 موظفًا من الكادر الطبي والفني والإداري لمباشرة جميع مهام المستشفى والعيادات المختلفة والبالغ عددها 11 عيادة عامة تشمل عيادة الربو والحقن والغيار، كما جرى تأمين الترجمة الفورية بسبعة لغات لتسهيل التعامل مع مختلف الجنسيات في جميع أقسام المستشفى.

يذكر أن مستشفى منى الجسر سيقدم خدماته العلاجية والإسعافية بدءً من استقبال الحجاج في مشعر منى جنباً إلى جنب مع مستشفيات المشاعر لتقديم أفضل الخدمات الصحية، والعلاجية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.