هيئة الاتصالات تضاعف سرعة الإنترنت لخدمة الحجاج

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لموسم الحج الجاري بمضاعفة سرعات الإنترنت، ورفع سعات الشبكات ونشر الجيل الخامس.

وأكدت هيئة الاتصالات أنها هيأت أيضًا البنية التحتية للتقنيات الحديثة والذكية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440هـ.

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وفي وقت سابق اليوم السبت، عقدت هيئة الاتصالات ورشة عمل مع شركات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة، وبمشاركة ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والاستثمار، وشركة المدفوعات السعودية، وذلك في إطار التزام الهيئة بإشراكهم في عملية صناعة القرار فيما يخص تنظيمات هذا القطاع.

وافتتحت الورشة بكلمة من نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أكد فيها ضرورة التكامل مع مقدمي الخدمات في سبيل الوصول لما فيه مصلحة المستفيد ومصلحة القطاع.

كما جرى خلال الورشة استعراض مسودة إرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما فيها ضرورة تضمين شروط الخدمة، والالتزام بالمصداقية في العروض، والحفاظ على سرية معلومات المستفيد وخصوصيته وأهمية حل مشاكل المستفيدين من الخدمة.