الأسبوع النسائي الرياضي بالجوف يحمل طموح أميرة وتطلعات مواطنة

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

جاءت مبادرة حرم أمير منطقة الجوف الأميرة، مضاوي بنت سعود، بتبني وتدشين فعاليات الأسبوع النسائي الرياضي الأول بالجوف، لتؤكد الاهتمام بالجانب الرياضي النسائي وأنه نال حظه الأوفر من لدنها بل إنه انطلاقةٌ فعلية لدورٍ رياديٍّ للمرأة التي عانت طويلًا من التهميش في مجال الرياضة.

وإذا ما عدنا بالذاكرة للوراء قليلًا فسنجد أن المرأة قد حُرمت أبسط حقوقها الرياضية في ظل العادات والتقاليد التي كانت تُحرِّم عليها هذا الشيء لا لشيءٍ إلا الجهل المتأصل وعدم تقبل المجتمع لذلك وما كان الإسلام ضد المرأة يومًا، لكن اليوم ومع انطلاقة رؤية المملكة 2030 أصبحت النظرة للمرأة نظرة عدلٍ تساوي بينها وبين الرجل فيما عدا الأحكام الشرعية.

وتأتي انطلاقة الأسبوع النسائي الرياضي الأول تأتي لتحمل بين طياتها رسالةً سامية بأن الأنثى شريك الرجل في حدود الدين وبعيدًا عن الاختلاط الذي يفقد المرأة خصوصيتها لذلك كله نقول وبلسان كل النساء الجوفيات “شكرًا مضاوي”.

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