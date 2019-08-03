شكرا لقرائتكم تقديم 6 آلاف شريحة جوال لضيوف برنامج الملك سلمان للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-03 تقديم 6 آلاف شريحة جوال لضيوف برنامج الملك سلمان للحج متابعات الخليج 365 - واس قدمت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين (6000) شريجة جوال كهدايا لضيوف البرنامج، بهدف التسهيل عليهم للتواصل مع ذويهم، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية لتقدم خدماتها ومنتجاتها وعروضها الجديدة، وذلك بتواجدها في مقرات إقامة ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم الشركة المشغلة من خلال شرائح الجوال العديد من الخدمات تشمل 30 دقيقة مجانية داخل الشبكة و60 دقيقة خارجها، و50 مكالمات دولية، و 4 جيجا بايت.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى تمكّينهم عند زيارتهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج من البقاء على اتصال مع الأهل والأصدقاء في بلدانهم طوال فترة الزيارة.









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