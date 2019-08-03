المياه تضخ 41 مليون متر مكعب خلال موسم الحج

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شركة المياه الوطنية جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ، إذ من المقرر ضخ نحو (41) مليون م3 من المياه وتوزيعها خلال هذا الموسم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر للأعمال الفنية ومنظوماتها التقنية والإلكترونية، كذلك الخطط والهياكل التنظيمية والتشغيلية، و ذلك في إطار التكامل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بالإضافة إلى التنسيقات مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية والفنية بما يحقق أفضل معايير الأداء في إدارة قطاع خدمات توزيع المياه في موسم الحج، وذلك بمتابعة مستمرة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح المهندس الموكلي أن كميات الخزن الاستراتيجي لمكة والمشاعر المقدسة هذا العام تبلغ أكثر من (2) مليون متر مكعب، كما ستبلغ كمية الخزن التشغيلي في مكة والمشاعر المقدسة قرابة المليون متر مكعب، فيما سيبلغ معدل الزيادة بالإمداد والتوزيع خلال فترة الذروة قرابة 10% مقارنة بالعام الماضي، مبينًا أن المياه الوطنية تقدم خدماتها للحجيج عبر وسائل تقنية حديثة وأنظمة ذكية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة.

فيما أكد رئيس القطاع الغربي والمشرف العام على أعمال الحج بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي حرص الشركة على إيصال المياه لضيوف الرحمن في أماكن تواجدهم بالمشاعر المقدسة بأعلى جودة وبأحدث التقنيات المتطورة ، مؤكدًا أن الفرق الميدانية تقوم من خلال المختبرات المتنقلة بسحب أكثر من 100 عينة يوميًا لاختبار جودة المياه وضمان خلوها من أي شوائب، بالإضافة إلى تركيب 677 حساس ضغط وعداد مياه إلكتروني لمتابعة ضخ المياه عبر نظام مراقبة الشبكة (سكادا)، الذي تتم من خلاله مراقبة الشبكة ودورات المياه البالغ عددها 70 ألف دورة في المشاعر المقدسة (منى، عرفات، مزدلفة)، بالإضافة إلى تطبيق تروية للهواتف الذكية المدعوم بـ 7 لغات لخدمة ضيوف الرحمن.

وبيّن الغامدي أن كميات المياه الموزعة للمسجد الحرام تصل إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المتوقع أن تصل كمية الضخ والتوزيع اليومي للمياه خلال فترة الذروة إلى مليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن ساعات الضخ المستمر للأحياء بمكة المكرمة تصل إلى 22 ساعة، كما تبلغ كمية المياه المعالجة أكثر من 31 مليون متر مكعب. لافتًا الانتباه إلى أن القطاع وضع ضمن خطته التشغيلية ضمان استمرارية ضخ المياه إلى المواقيت، حيث جرى تخصيص كمية ضخ مستمر على مدار الساعة بلغت 4,500 متر مكعب يوميًا إلى ميقات السيل الكبير (قرن المنازل) وميقات وادي محرم (الهدا)، وتخصيص 600 م 3 يوميًا لميقات يلملم بزيادة 80% عما خصص للعام الماضي، بالإضافة إلى توفير 200متر مكعب على مدار اليوم للطوارئ، كما تم تخصيص كمية 400 متر مكعب يوميًا لميقات الجحفة برابغ، وتحديد مسار خاص للناقلات على مدار الساعة.

وفي إطار الجهود التشغيلية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، أوضح المهندس محمد الغامدي أنه سيتم توزيع أكثر من (3,5) ملايين عبوة سعة 5 لتر في موسم الحج لهذا العام عبر المشروع ومقرات التوزيع المعتمدة في المطارات، مشيرًا إلى أن القطاع ضاعف أعداد الموظفين الموسميين للتواجد في نقاط توزيع مياه زمزم المباركة ضمن مسؤوليته عن الإشراف على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي للمشروع يوفر طاقة تخزينية تبلغ أكثر من مليوني عبوة ماء زمزم سعة 5 لتر لهذا العام ، إذ سيأخذ في الاعتبار الازدياد المضطرد في الطلب على هذه المياه المباركة، كما سيتم خدمة أكثر من مليوني حاج عبر نقاط البيع المعتمدة بالمطارات (جدة، المدينة المنورة) وبزيادة 5% عن العام الماضي.