الان تتابع شاهد.. مكة تستقبل عددا خياليا من المركبات مع بداية “ذي الحجة” #مكة_المكرمة #من_كُلّ_فجٍّ_عميق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة النقل عدد المركبات القادمة إلى مكة المكرمة مع بداية شهر ذو الحجة. وقالت في “إنفوجراف”، نشرته على “تويتر”، إن 49 ألف مركبة عبر مداخل مكة الأربعة الرئيسة.

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