شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين موقع وتطبيق مكتب الخدمة الميدانية 75 لحجاج ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشن نائب رئيس مؤسسة حجاج الدول العربية الدكتور محمد بن مصطفى بياري، الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بمكتب الخدمة الميدانية 75 لحجاج ليبيا، بحضور رئيس المكتب المطوف هيثم بن طلال عالِم ونائبيه واعضاء المكتب.

وثمن عالم تدشين نائب رئيس مؤسسة حجاج الدول العربية الموقع والتطبيق، مؤكدا أنه يهدف إلى تسهيل جميع الإجراءات وتذليل العوائق، وأن تكون تجربة حضور الحاج أو المعتمر لا تنسى، خصوصاً أنه يتلقى أفضل الخدمات.

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وأوضح عالم أن مكتب الخدمة الميدانية 75 لحجاج ليبيا، يتطلع لمواكبة التقنية الحديثة التي حققتها الحكومة الرشيدة لكافة قطاعات الحكومية بما فيها خدمات الحج والعمرة، مؤكداً أنه يجب تسخير كافة التقنيات الحديثة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج الذين يخدمهم المكتب.

وأضاف أن المكتب سخر كافة إمكاناته التقنية والبشرية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وفق تطلعات ورؤى الحكومة الرشيدة بما يتوافق مع المشاريع التي هيأتها بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشيداً بمتابعة وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن للأعمال التي يقوم بها المكتب من أجل الارتقاء بمنظومة خدمات حجاج الدول العربية.

من جانبه، أوضح عضو مكتب الخدمة الميدانية 75 لحجاج ليبيا أيمن عالم، أن الموقع الإلكتروني للمكتب يحتوي على الخطة التشغيلية للمكتب وخريطة لمواقع إسكان الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأعداد الحجاج القادمين والمغادرين، إضافة إلى أسماء الوكالات التابعة للمكتب وآلية التواصل معهم ومواقع إقامتهم في مكة المكرمة.

وأشار إلى أن الموقع يحتوي على مركز إعلامي لنشر فعاليات المكتب المختلفة، إضافة إلى البث المباشر لاستقبال وتوديع وفود الرحمن.