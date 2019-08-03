شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الثانية من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا لأداء الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل اليوم (السبت)، وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الدفعة الثانية من أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وذلك بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ونقل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين للضيوف، مؤكداً حرص الوزارة بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تقديم الخدمات المميزة لهم تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

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وأكد الدكتور الصامل أن المملكة تقف مع جميع المسلمين بالعالم وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتقدم في سبيل ذلك الغالي والنفيس ابتغاء مرضات الله، مبيناً أن الاستضافة للحج تجسيد لعطاءات القيادة الرشيدة ودورها في تلمس حاجات المسلمين بالعالم.

من جانبهم، قدم الضيوف شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، على الكرم الاستثنائي وحفاوة الاستقبال غير المستغربة من أبناء المملكة، منوهين بالبرنامج في تضميد جراحهم وتخفيف مصابهم بفقد ذويهم في الحادثة البشعة المستنكرة، داعين المولى القدير أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها.

إثر ذلك، قدمت لجان الاستقبال بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للضيوف جميع التسهيلات لإنهاء كافة إجراءات وصولهم وفق منظومة متكاملة من الخدمات شاركت فيها مختلف أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج.

ذكر أن الذين وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم من أسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا المقرر وصولهم يبلغ تعدادهم إلى 200 حاج وحاجة وقد وصل اليوم وأمس (الجمعة) 130 حاجاً وحاجة ومن المقرر وصول بقية الدفعات غداً (الأحد) بإذن الله.