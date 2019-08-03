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مليونا رأس من الأضاحي لتغطية السوق المحلية وموسم الحج

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جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، فسح أكثر من 1.2 مليون رأس من الأغنام، منها 700 ألف رأس لمشروع المملكة العربية للإفادة من الهدي والأضاحي.

وتم إجراء الكشف الظاهري والفحص المخبري للمواشي للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية وذلك خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 1 ذي الحجة الجاري، ومن المتوقع وصول أكثر من مليوني رأس للهدي والأضاحي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلية وموسم حج 1440.

وشدد الغامدي على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي فرضتها الوزارة على مربي وتجار المواشي خلال موسم الحج، وذلك حرصاً على السلامة والصحة البيئية العامة، والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية، منوهاً بمعاقبة المخالفين للأنظمة والقوانين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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