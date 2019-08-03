ملابس بسيطة وأنيقة لحماية النساء داخل المعامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيلادلفيا

شُفيت بو فانجتراكولدي منذ فترة طويلة من الندوب التي أصيبت بها جراء حروق كيماوية، غير أن ذكرياتها عن ذلك الحادث المرعب والمؤلم الذي تعرضت له قبل 11 عاما داخل معمل بجامعة إلينوي الشمالية بشيكاغو لا يزال ماثلا في ذهنها بكل قسوته.

وكانت فانجتراكولدي تدرس في السنة الرابعة من برنامج للحصول على درجة الدكتوراه في الكيمياء، وفي الساعة الثامنة من مساء يوم جمعة، وبعد أن انصرف الجميع كانت تجري تجربة كيماوية للتوصل إلى دواء للسرطان، وبينما هي تصب المزيج في وعاء آخر، سكبت دون قصد كمية كبيرة منه على معطفها المخصص للعمل داخل المعمل، وتسرب السائل الكيماوي إلى سروالها الجينز ثم إلى ساقيها ليمتصه الجلد بسرعة.

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وحيث لم يكن هناك أي شخص آخر داخل المعمل وقتها، نزعت ثيابها بسرعة، ولكنها ظلت بعد ذلك تشعر طوال أسبوع بآلام مبرحة تشبه أعراض حروق شمس شديدة.

وهذا الحادث دفع فانجتراكولدي التي تقيم الآن في فيلادلفيا وأصبحت مستشارة لشركات التكنولوجيا الحيوية، إلى التحول من مجال الكيمياء إلى إقامة مشروع في مجال الملابس، وتمثل هدفها في محورين، الأول أن تسدي خدمة جوهرية للنساء العاملات في مجال العلوم والتكنولوجيا، والثاني حمايتهن من الإصابة وتمكينهن من ارتداء ملابس أكثر جمالا من معطف المعمل التقليدي.

وفي خريف العام الماضي جرى تدشين شركة أطلقت عليها اسم «فلتحبي نفسك»، بعد أن تم جمع 15 ألف دولار خلال 40 يوما، عبر موقع للتبرعات مخصص لتمويل النساء بهدف دعم أنشطتهن في إقامة المشروعات، وتم إطلاق أسماء العالمات من السيدات على أنواع الملابس المقاومة للحريق مثل البلوزات والتنورات والفساتين والسراويل، ويتراوح سعر القطعة منها بين 60 و180 دولارا.

وتشير بعض التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تتسع السوق العالمية للأدوات التي تتيح حماية شخصية - وتشمل أيضا النظارات وسدادات الأذن وأجهزة التنفس - لتحقق نموا سنويا يبلغ 2ر6% حتى عام 2023، مع توقع وصول قيمة المبيعات في السوق الأمريكية وحدها إلى 53 مليار دولار في ذلك العام نفسه، بينما تبلغ قيمة مبيعات قطاع ملابس الحماية حاليا 19 مليار دولار.