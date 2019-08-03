نفوق 80% من الطيور الجارحة في سيبيريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سيبيريا

أعلن عالم الطيور الروسي، إيجور كارياكين، أن استمرار هطول الأمطار والثلوج ودخان الحرائق في سيبيريا، تسبب في نفوق 80% من فراخ الطيور الجارحة، طبقا لما ذكره موقع «روسيا اليوم» أمس.

وقال كارياكين، رئيس تحرير مجلة «الطيور الجارحة وحمايتها»،»، «هذا يعني إما تدمير البيض أو الفراخ. لقد كانت هذه السنة الأسوأ وكانت كارثية بالنسبة للطيور الجارحة منذ أن بدأنا بمتابعتها عام 1999 حتى الآن».

وأشار إلى أن «بقاء الفراخ على قيد الحياة في الربيع كان ضئيلا». ووفقا له، «في البداية هطلت الأمطار في إقليم كراسنويارسك وخاكاسيا، ما منع هذه الطيور من الحصول على الغذاء اللازم. بعد ذلك جاء دخان حرائق الغابات، ولا تتمكن النسور والصقور من القيام بعمليات الصيد في حال وجود الدخان».