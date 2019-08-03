روسيا تطور قمرا صناعيا لبيلاروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ موسكو
طورت شركة «في إن إي إي إيه إم» الروسية المتخصصة في المركبات الفضائية مشروعا لـ «مركبة الفضاء الروسية البيلاروسية» لاستشعار الأرض عن بعد، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة «لقد تم تطوير المشروع، وهو الآن قيد الاختبار من قبل معهد الدولة للبحوث العلمية (المنظمة البحثية الرائدة). ويعد الفحص جزءا لا يتجزأ من مشروع التصميم».
وكانت روسيا وبيلاروس وقعتا على مذكرة حول إنشاء قمر صناعي مشترك للاستشعار عن بعد في يونيو 2017 بنحو 180 مليون دولار.
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