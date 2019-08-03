ممثلة تعلم أطفال المهاجرين اللغة الألمانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستفيد الممثلة الألمانية دينينش زودي من خبراتها الشخصية في تحفيز الأطفال المنحدرين من أصول مهاجرة وأسرهم على تعلم اللغة الألمانية.

وقالت زودي (52 عاما) لوكالة الأنباء الألمانية «جئت مع والدي من إثيوبيا إلى برلين عندما كان عمري عامين. وكان من حسن حظي أن والدي ووالدتي يتحدثان معنا دائما بالألمانية، بعدما اضطرا لتعلمها أولا».

وتدعم النجمة التلفزيونية حاليا مع مؤسسة «فيرتشانس» في برلين تعليم الأطفال في سن الحضانة حتى الصف الثاني الابتدائي اللغة الألمانية بطرق مبسطة.