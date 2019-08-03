رينارد يحط في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد عقب وصوله ظهرا إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وينتظر حسبما أعلن عنه رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل قبل يومين، أن يتم تقديم المدرب الذي تم التعاقد معه لمدة عامين ونصف العام خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم بمدينة جدة، يشهد الكشف عن كل تفاصيل العقد، إلا أنه من المرجح أن ينقل المؤتمر الصحفي إلى الرياض، خاصة أن الاتفاق مع المدرب يشهد متابعته مباريات فرق الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بدور الـ16 لدوري أبطال آسيا، حيث يلعب النصر غدا أمام الوحدة الإماراتي على استاد الملك فهد الدولي، فيما يلعب الاتحاد خارج السعودية، وتحديدا على ملعب آل مكتوم في دبي عندما يواجه ذوب الإيراني، ويلتقي الأهلي وضيفه الهلال الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. ويعني عقد المؤتمر الصحفي بجدة، انتقال المدرب من الرياض إلى جدة ومن ثم العودة إلى الرياض عقب المؤتمر الصحفي لحضور مباراة النصر، على أن يعود مرة أخرى إلى جدة لحضور مباراة الأهلي والهلال، علما أن رينارد وحسب ما تم الإعلان عنه سابقا، سيغادر إلى وطنه ومن ثم يعود مجددا لحضور مباريات الإياب بدور الـ16 لدوري أبطال آسيا في 12 و13 أغسطس الحالي.

يذكر أن المنتخب السعودي سيستهل مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في العاشر من أكتوبر المقبل بمواجهة منتخب سنغافورة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن المجموعة الرابعة.