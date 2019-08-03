المطيري أول سعودي يحصل على ماجستير المبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حصل المدرب ماجد المطيري على درجة الماجستير في تدريب المبارزة، كأول سعودي يحصل على أكبر شهادة تدريب في المبارزة بعد اجتيازه الاختبارات التي أجريت أمس الأول في مدينة أتلانتا الأمريكية.
والتحق المطيري بالدورة التدريبية الدولية التي نظمتها الجمعية الأمريكية لمدربي المبارزة الأسبوع الماضي بترشيح ودعم من معهد إعداد القادة، وإشراف الاتحاد السعودي للمبارزة، واستمرت لمدة 7 أيام بمشاركة 24 مدربا من جميع أنحاء العالم، وشملت اختبارات متعددة المستويات عملية ونظرية وفنية وتحريرية لمدة 12 ساعة يوميا.
وتأتي الدورة ضمن خطة الاتحاد السعودي للمبارزة في تطوير اللعبة من جميع النواحي التدريبية والتحكيمية والإدارية.
وأكد المطيري أن دعم الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للمبارزة ومعهد إعداد القادة هو ما حقق حلمه الذي كان يراوده منذ سنوات.
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