درع الاتحاد الإنجليزي يجدد صراع السيتي وليفربول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتجدد الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول عندما يلتقيان اليوم على ملعب ويمبلي في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

وتشكل المباراة التي تعد افتتاحا غير رسمي لمنافسات الموسم الجديد في إنجلترا، اختبارا صعبا ومبكرا لكل من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز، وليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف السيتي.

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وعادة ما تجمع مباراة درع الاتحاد بين بطل الدوري الممتاز وبطل كاس الاتحاد الإنجليزي، ولكن نظرا لتتويج سيتي بكلا اللقبين، يخوض ليفربول المباراة باعتباره وصيف بطل الدوري. وشهد كل من الفريقين انضمام عدد من لاعبيه البارزين إلى الاستعدادات للموسم الجديد، بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم.

وسجل النجم المصري محمد صلاح أول مشاركة له خلال الصيف بقميص ليفربول، عبر المباراة الودية أمام ليون مساء الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر أخيرا، وكذلك كان حال زميليه روبرتو فيرمينو وأليسكون بيكر اللذين شاركا مع المنتخب البرازيلي في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019).

كذلك يعود النجم السنغالي ساديو ماني إلى ليفربول بعد أيام، بعد أن وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.

وشهد الموسم الماضي صراعا شرسا وطويلا بين سيتي وليفربول في الدوري الممتاز، حتى انتهت المسابقة بتتويج سيتي متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط.