150 قتيلا ومصابا في صفوف طالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرح قتل وأصيب 150 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، في عمليات مشتركة نفذتها قوات الأمن في إقليم فرح غرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وقال مقر شرطة فرح في بيان إن قوات الأمن نفذت العمليات بشكل مشترك في ضواحي مدينة فرح، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، وأضاف البيان أن سلاح الجو قدم أيضا دعما جويا للقوات البرية خلال العملية. وبالإضافة إلى ذلك ذكر مقر شرطة فرح أن قوات الأمن قتلت نحو مئة مسلح، من بينهم الكثير من قادة طالبان خلال العملية، وأضافت شرطة فرح أيضا أن قوات الأمن أصابت 50 مسلحا ودمرت حوالي 14 مركبة.



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