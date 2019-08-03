باكستان تتهم الهند باستخدام القنابل العنقودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روالبندي

اتهم الجيش الباكستاني أمس نظيره الهندي باستخدام القنابل العنقودية لاستهداف المدنيين على طول خط المراقبة الذي يقسم إقليم كشمير إلى شطرين، يخضع أحدهما لباكستان والآخر للهند.

وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش، في بيان نقلته شبكة جيو نيوز «هذا انتهاك لاتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي». وأضاف البيان «استهدف الجيش الهندي المواطنين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال في وادي نيلوم من خلال المدفعية باستخدام الذخيرة العنقودية»، وأضاف «اثنان من المدنيين، من بينهم صبي عمره أربع سنوات استشهدا، بينما أصيب 11 بجروح خطيرة».