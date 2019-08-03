أمريكا تفرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

فرضت الولايات المتحدة جولة عقوبات جديدة على روسيا لاستخدامها عنصر غاز أعصاب في تنفيذ محاولة اغتيال العام الماضي. وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس أن وزارة الخارجية الأمريكية، أوضحت في رسالة عبر البريد الالكتروني أن العقوبات الإضافية سوف تحظر على البنوك الأمريكية المشاركة فى إصدار ديون سيادية روسية.

وتضمنت الرسالة أن سريان العقوبات سيبدأ مع نشر إشعار في السجل الفيدرالي (الصحيفة الرسمية للحكومة الفيدرالية الأمريكية) يوم 19 من الشهر الحالى أو نحو ذلك، وأنه سيظل ساريا لمدة 12 شهرا على الأقل. وتشمل العقوبات أيضا معارضة الولايات المتحدة تمديد أجل سداد الديون، أو تقديم المساعدات الفنية أو المالية لروسيا من جانب المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن إضافة قيود على تراخيص التصدير لقائمة السلع والتكنولوجيا التى تتحكم فيها وزارة التجارة. وقالت «بلومبيرج» إن هذه الجولة من العقوبات تمثل أحدث خطوة لمعاقبة روسيا على استخدامها المزعوم لغاز «نوفيتشوك» فى محاولة اغتيال عميل المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في بريطانيا العام الماضي.