إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس بأن إرهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة تمنراست أقصى جنوب الجزائر. وقالت الوزارة في بيان لها «إن الإرهابي، الذي سلم نفسه أمس، التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016»، مشيرة إلى أنه كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلتان يدويتان وذخيرة. وكانت قوات الجيش الجزائري اعتقلت سبعة إرهابيين و34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن تدمير 11 ورشة ومخبأ للإرهابيين، في عمليات مختلفة خلال يوليو الماضي.



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