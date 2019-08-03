تعاون سعودي إماراتي لمكافحة غسل الأموال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية «لتعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». Advertisements وقع المذكرة علي باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإمارات، والعميد عتيبي المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية. وتهدف المذكرة إلى توفير «إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب». وعقد الطرفان اجتماعا لمناقشة توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.



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