تدريب 370 حاجا على المناسك في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم جمعية البر بالمنطقة الشرقية اليوم دورة تثقيفية لـ 370 حاجا تم قبول طلباتهم لأداء فريضة الحج من المستفيدين من خدمات الجمعية، وذلك بمبرة الإحسان بفرع الجمعية بمحافظة الخبر.

ونوه الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان أن الدورة التثقيفية للحجاج المقبولين تهدف إلى تثقيفهم بكيفية أداء المناسك بطريقة صحيحة، والتنسيق معهم من أجل ترتيب رحلة المغادرة من المنطقة الشرقية وصولا لمكة المكرمة، مشيرا إلى أن هناك من تكفل بتوفير إحرامات الحجاج ومصروفاتهم اليومية، مؤكدا حرص مبرة الإحسان الخيرية وجمعية البر على التواصل مع المؤسسات الخيرية وأهل الخير بالمنطقة لتكون جسرا خيريا بين المتبرع والمستفيد.

وأضاف أن الجمعية تعمل على تيسير فريضة الحج للراغبين والمستحقين لأدائها بالتنسيق والدعم من 11 جمعية خيرية بالمنطقة، وإحدى الحملات الخيرية وفاعلي الخير من المتبرعين، لافتا إلى أن الجمعية استقبلت عددا من طلبات الأسر من غير القادرين لأداء الحج بالمنطقة الشرقية، ومن ثم جرى تشكيل لجنة لدراسة الطلبات بفرع الجمعية بالخبر «مبرة الإحسان» لاختيار المقبولين وفقا للشروط التي يأتي على رأسها أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج، وغير قادر على أداء الفريضة ماديا.