وصول 342 حاجا من ضيوف خادم الحرمين إلى مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل 342 حاجا وحاجة من 25 دولة إلى مكة المكرمة أمس الأول، يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج الاستضافة، الذين صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم الحج الحالي.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، حيث رحبوا بالضيوف في بلدهم الثاني المملكة، مقدمين التهنئة لهم بسلامة الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين، واختيارهم ضيوفا على خادم الحرمين الشريفين، متمنين لهم طيب الإقامة، مؤكدين في الوقت نفسه تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات.

وعند اكتمال مراسم الاستقبال جرى تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الانترنت والاتصال، إضافة إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية.

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عقب ذلك غادر الحجاج إلى الحرم المكي الشريف لتأدية طواف القدوم، رافعين أكف الضراعة لله - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء على ما لقوه من عناية واهتمام، وتوفير كل الإمكانات من أجل أدائهم مناسكهم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على ما تقدمه لقاصدي الحرمين الشريفين من خدمات جليلة.

وأشاد الحجاج بالإنجازات والمشاريع الكبيرة التي تحققها قيادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

ضيوف خادم الحرمين للحج:

6 آلاف حاج وحاجة

77 دولة من مختلف قارات العالم

كيف استقبلت الدفعة الأولى؟