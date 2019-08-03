17 دعوى تحال لمكاتب المصالحة قبل قيدها في المحكمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

حددت وزارة العدل 17 نوعا من الدعاوى ما بين عامة وأحوال شخصية وجزائية تحال لمكاتب المصالحة قبل قيدها في المحكمة، على أن يتم العمل بها بعد 120 يوما من تاريخ اعتمادها.

كما حددت الحد الأعلى لموعد الجلسة الأولى من حين قيد الطلب، والحد الأعلى لموعد الجلسة الثانية عند الغياب عن الجلسة الأولى، وأيضا الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة من حين بدئها.

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وأجازت لرئيس المحكمة أن يحيل لمراكز المصالحة ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أقر أخيرا قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات العدل في برنامج التحول الوطني 2020، والتي تهدف إلى جعل المصالحة والوساطة خيارا لحل النزاعات.

الدعاوى العامة (الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة من حين بدئها)

مالية 20 ألف ريال فما دون (60 يوما) إخلاء عقار من حاضر (60 يوما) مرورية (45 يوما)

نفقة (30 يوما) فسخ نكاح (45 يوما) حضانة (30 يوما) زيارة أولاد أو غيرهم (30 يوما) سكن زوجة وأولاد ونحوهم ممن تجب نفقته عليهم (30 يوما) طلب خلع أو إثباته (45 يوما) صداق (45 يوما) زيادة نفقة (30 يوما) عضل (30 يوما)

دعاوى الجزائية (الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة من حين بدئها)