«مبادرات مسك» تمكن 100 طالب جامعي من معايشة التجربة العملية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صقل مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، ممثلا في مبادرة مسك القيم مهارات 100 طالب وطالبة جامعيين خلال شهر كامل ضمن برنامج القيادة بالقيم في 17 جهة ما بين عاملة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب حضورهم لعدد من ورش العمل التأهيلية ولقاءات مع قادة جهات عدة، إذ تقوم فكرة البرنامج على استيعاب مجموعات من الطلبة الجامعيين - من الجنسين -، وإتاحة الفرصة لهم لمرافقة قادة في القطاع الحكومي والخاص، خلال تواجدهم معهم أثناء ساعات العمل، لمعايشة التجربة العملية الميدانية.

واختتم المركز المبادرات الخميس الماضي، برنامج «القيادة بالقيم»، الذي بدأ قبل شهر بهدف تطوير مهارات وقدرات الطلبة الجامعيين من الجنسين بشكل مهني، عبر الملاحظة، والإرشاد، والتمكين، والتدريب والمناظرة، إضافة إلى تمكين ورفع الروح المعنوية للطلاب الجامعيين، بما ينعكس على أدائهم الوظيفي بعد الدخول في بيئة العمل والانخراط في المجال العملي.

وشهد حفل ختام البرنامج، فقرات استعرض القائمون عليه خلالها رحلة البرنامج الذي بدأ في 2 يوليو الماضي، وكلمة الشريك المستضيف للبرنامج شركة سابك، فيما تلا ذلك إقامة مناظرة حول قضيتينـ الأولى هي أن القيم والسلوك الأخلاقي موروث جيني وليس نتاج التربية والمجتمع، أما الثانية فهي كون الأمانة الضمير الحي الذي يحفظ الحقوق ويؤدي الواجبات، وهل هي أي الأمانة ذاتية أم محكومة بالرقابة؟، حيث تناظر فريقان على هاتين القضيتين مكونين من 12 شخصا.

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وصمم البرنامج للإسهام في بث عدد من العناصر التي يحتاجها الطالب الجامعي، تمهيدا للانتقال من الحالة التعليمية التي يعيشها، إلى الحالة التدريبية والعملية، ليكون في نهاية الأمر عنصرا فعالا وبناء في مجتمعه.

ويمنح البرنامج الشباب فرصة تجربة المناظرة في مجال القيم، وذلك عبر تدريبهم على أسس المناظرة، والتحليل، والتعبير عن الرأي واستيعاب الرأي الآخر، وهو الأمر الذي يعمق مفهوم التأثير الإيجابي في السلوك المجتمعي، كما يتيح الفرصة للمتدرب للدخول في مجالات خارج تخصصه الدراسي، ما سيسهم في اتساع مداركه، وفتح مجالات وآفاق جديدة له.

وكرم خلال الحفل شركاء النجاح من الجهات المشاركة ممثلة بالقادة المشاركين في البرنامج من مدربين ومرشدين ومقيمين.

جهات مشاركة في البرنامج:

وزارة المالية

وزارة التجارة والاستثمار

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

وزارة النقل

شركة الاتصالات السعودية

شركة سابك

شركة علم

شركة أراسكو

شركة مفسكو

شركة أيداك

شركة التصنيع الوطنية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الهيئة العامة للاستثمار.