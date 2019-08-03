تحويل حجز الشرائع إلى متنفس للأهالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

وافق المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة على البحث عن موقع بديل لموقف حجز السيارات بالشرائع للاستفادة منه كمتنفس للأهالي بعد إعادة تأهيله وتفاديا للزحام الذي يسببه، وذلك لوقوعه ضمن النطاق العمراني.

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي فهد الروقي لـ»مكة» أن جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية التي تقام في موقع حجز السيارات بالشرائع تتوقف بشكل كامل بسبب موسم الحج، الأمر الذي دفع المجلس إلى الموافقة على نقله والبحث عن موقع خارج حد الحرم بعيدا عن النطاق العمراني، مشيرا إلى أن هناك عددا من المواقع المقترحة بجوار ملعب الشرائع نظرا لاتساع المساحات فيها.

وأضاف إن إخراج الحجوزات خارج النطاق العمراني سواء حجز الشرائع أو النوارية ستكون له نتائج إيجابية على المواطنين وأهالي هذه المناطق في إبعاد الزحام عنها والاستفادة منها في إقامة المهرجانات إبان المواسم، مبينا أن المجلس رفع موضوع نقل حجز الشرائع إلى موقع بديل لأمانة العاصمة المقدسة من أجل التنفيذ والمباشرة.