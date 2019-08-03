محاكم المملكة تعقد 46 ألف جلسة في أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت محاكم المملكة خلال أيام عمل الأسبوع الماضي انعقاد نحو 46 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يزيد على 18 ألف حكم قضائي، إضافة إلى 26 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة، إلى جانب إتمام نحو 69 ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل أو من خلال النوافذ الرقمية للوكالات الالكترونية. وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها 181 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ، وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أطلق في 10 ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر. وشهدت إجراءات التقاضي أخيرا تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

إجمالي العمليات بالمحاكم خلال أسبوع (دون التنفيذ)