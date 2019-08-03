نيوم.. هنا يولد المستقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بفكرة لم يسبق لها مثيل، تسعى نيوم لتكون مركزا رائدا يمثل أعلى مستويات الحضارة الإنسانية من حيث توفير نمط معيشة مثالي وفرص اقتصادية متميزة لسكانها، وسترى أولى مراحل منطقة نيوم النور 2020، والثانية 2025، وهي أول منطقة دولية مستقلة تقع بين ثلاث دول، لتمثل الوجهة الحيوية الجديدة الأولى من نوعها في العالم.

وبحسب ما علمته «مكة» فإن الإعلان عن المرحلة الثانية من استراتيجية نيوم سيكون قبل نهاية العام الحالي، والتي ستشمل التصور النهائي للقطاعات الاقتصادية الـ16 ومناطق نيوم المختلفة.

كيف بدأت نيوم؟

بدأت خطة نيوم بـ9 قطاعات اقتصادية، ومع تطور الدراسات والاستراتيجيات ضمت الآن 16 قطاعا اقتصاديا.

المشاريع التي تهدف لها نيوم للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

جار العمل على إنشاء محطة تحلية للمياه صديقة للبيئة، وتعمل بالطاقة النظيفة.

يجري العمل حاليا على تطوير ميناء ضباء وترقيته ليدعم المشروع.

قطاع الإعلام يستقطب شركات إعلامية ومستثمرين لجعل نيوم عاصمة للمحتوى الإعلامي العربي.

خليج نيوم هو المنطقة الحضرية الأولى والانتهاء من المرحلة الأولى في 2021.

نيوم حاليا متاحة للزيارة ويوجد مطار محلي تجاري يستقبل الرحلات المباشرة من الرياض.

يوجد في نيوم عدد من الأماكن الطبيعية والأثرية، مثل وادي طيب اسم ومغاير شعيب وجبل اللوز والشواطئ الجميلة في مقنا.

ستشهد نيوم إنشاء عدد من المدن وسيعلن عن الرقم النهائي في حينه.

يوجد في نيوم نحو 400 موقع تراثي، أشهرها مغاير شعيب، والتي يعود البناء فيها إلى 2500 أو 3500 عام قبل الميلاد.

وقعت مع شركة أيكوم الأمريكية كمدير مشروع لبعض أجزاء خليج نيوم، وسيعلن عن الشركات التي ستطور نيوم في حينه.

2025

يشهد البدء في تنفيذ مدينة نيوم، والانتهاء من بناء منتجعات جبلية ومنتجعات في الجزر واستكمال العمل في باقي مناطق المشروع مثل منطقة نيوم الصناعية ومطار نيوم الدولي.

2030

تكون القطاعات الاقتصادية مكتملة، وستكون هناك مدينة نيوم ومنطقة خليج نيوم، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان نيوم في ذلك العام إلى مليون ساكن إضافة إلى 5 ملايين زائر.

16 قطاعا اقتصاديا

تمتاز نيوم بعدد من القطاعات التي ستقود المستقبل في الوظائف والمشاريع:

الطاقة

يقع المشروع في منطقة غنية بالرياح والطاقة الشمسية، ويشكل بيئة مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ولهذا:

سيعمل علماء نيوم على تعبيد طريق الابتكار نحو مستقبل إنتاج واستخدام وتخزين الطاقة بوصفها مصادر الطاقة الجديدة من:

المياه

الغاز

النفط

الطاقة الشمسية

الرياح

الطحالب

لأن نيوم تمتد على مسافة 450 كلم على شواطئ البحر الأحمر:

ستكون مصدرا إقليميا للطاقة المائية وتخزينها.

تساعد على تطوير وابتكار وسائل أفضل لاستخدام هذه الطاقة.

تطمح لاحتلال الصدارة عالميا في تقنيات الاستفادة من موارد الماء عبر عملية التحلية.

ستجذب مراكز الأبحاث والشركات الناشئة في مجال المياه لتطوير أحدث التقنيات.

تربط الخطوط الجوية والبرية والبحرية حدودها الجغرافية، ولهذا:

ستعتمد ضمن حدودها الجغرافية أنظمة مستدامة بالكامل للتنقل، تنساب بكل سلاسة وأمان.

تنتشر خارج أسوارها شبكة مواصلات، يتوجها الجسر الذي سيربط آسيا بأفريقيا.

الطموح أن تكون هناك 4 مطارات أحدها دولي.

سيقصدها العالم بأسره بحثا عن العلاج الجيني وعلم الجينوم وأبحاث الخلايا الجذعية وتقنية النانو الحيوية والهندسة الحيوية.

ستصبح الوجهة الأمثل لاستقطاب الكفاءات العاملة في الأبحاث والتطوير.

الغذاء

ستقود مسيرة التقنيات المتطورة مثل مشاريع الري، والزراعة الجافة، والبيوت الخضراء التي تعمل بالطاقة الشمسية.

سترتفع مزارعها العمودية صعودا لتوفر لسكان المشروع منتجات زراعية طازجة بسرعة غير مسبوقة وضمن أقل مساحة ممكنة.

التصنيع

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لن يقتصر الابتكار على تقنية النانو، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والحساسات، وانترنت الأشياء، والمركبات الكهربائية والإنسان الآلي، والمواد المتجددة.

العمل على تحسين الاختراعات والإبداعات وتطويرها والوصول إلى حد المثالية.

خلق الظروف المواتية:

لإبداع الأنظمة التي تعزز الابتكارات كالأبحاث والتطوير، والتوريد، والنقل.

لاختبار الاختراعات، كوسائل نقل ذاتية لحركة للتنقل من نقطة إلى أخرى، وطائرات ركاب تعمل بدون طيار.

الإعلام

سيصبح مشروع نيوم محط الأنظار لأبرز رواد الفكر والإبداع حول العالم وسيخطف أنظار العالم، وليصبح مركزا إعلاميا رائدا للعالم بأسره:

سيتدفق أصحاب الكفاءات والمهارات، سواء من ذوي الاحترافية العالية أو الهواة، ليكونوا جزءا من العمل.

سيرحب بهم ويدعمون بالركائز والبنى التحتية المطلوبة، ابتداء من شركات الإنتاج وصولا إلى الاستوديوهات.

سيتمكنون من إنتاج وتوفير وتوزيع الأفلام والبرامج التلفزيونية والأعمال الموسيقية وألعاب الفيديو ومواد الإعلام الاجتماعي.

الترفيه والثقافة والموضة

ستكون الوجهة المثلى للحياة، بما تزخر به من عوامل الإثارة والتشويق.

ستعيد رسم معايير الترفيه في المدن عبر الارتقاء به إلى مستويات جديدة بفضل مدن الملاهي المستقبلية التي تتخطى المألوف، والمتنزهات الطبيعية الشاسعة.

ستضم أضخم حديقة بالعالم، لجذب السياح وإضفاء أجواء ساحرة على الحياة اليومية

ّستوفر تجربة ثقافية غنية ومتنوعة، بدءا من المعارض الفنية والفعاليات العامة إلى المواقع الأثرية والمتاحف

ستدعم التجارب تقنيات مستقبلية قائمة على تفاعل الزائرين

ستسعى إليها دور الأزياء البارزة والعلامات التجارية الابتكارية

العلوم والتقنية والرقمية

بمجرد أن تفكر في المستقبل، ستقفز إلى ذهنك أمور أساسية، كالذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وانترنت الأشياء، والأجهزة الذكية المتصلة التي تسهل حياتنا.

ستعتمد سياسة المصدر المفتوح، كي يتسنى لنخبة علماء البيانات على مستوى العالم تحليل البيانات وتحقيق الابتكارات.

سيجد المخترعون بها ملاذا مثاليا لاستخدامها كمكان مأهول لإجراء التجارب والاختبارات الحضرية.

السياحة

ستجد الرغبة العالمية العارمة في التجارب الرياضية بثقافتها الفريدة ما يفوق كل التوقعات.

وجهة تتكفل فيها التقنيات الذكية باكتشافات جديدة في متناول الجميع دون عناء، بفضل مشاريع التنمية الساحرة، بشعابها المرجانية البكر وطابعها الساحلي الممتد.

ستجذب السياح من جميع أقطار الأرض بفضل ما تتفرد به من التاريخ الغني، والثقافة المتسامحة، والطقس المعتدل، والصحراء الأخاذة، والجبال الشاهقة.

سيتمكن الرياضيون والباحثون عن نمط حياة صحي من ممارسة أنشطتهم في أحدث المنشآت الرياضية الذكية.

سيشهد المشجعون الرياضيون عصرا جديدا من الفعاليات الرياضية الرائدة على مستوى العالم.

الرياضة

سينضم نخبة من الرياضيين، ورواد التغيير في الرياضة، والحالمين، والمشجعين إلى ثورة رياضية قادمة.

ستشعل شغف كل رياضي، وستكون جذوة لعالم غير مسبوق في مجال الرياضة والحياة الصحية.

ستلبي المنشآت الذكية وبرامج نمط الحياة احتياجات كل رياضي وتعزز نشاطه للوصول إلى أوج الأداء.

سيتوافد المشجعون من كل صوب للاحتفال بنخبة الرياضات الدولية.

سيشهدون منافسات لا مثيل لها في مجالات غير مسبوقة، بفضل منشآت هائلة القدرات توفر أقصى درجات الراحة.

التصميم والبناء

ستسهم تقنيات التصميم المتطورة في صياغة مستقبل صناعة البناء، مثل:

نمذجة معلومات البناء.

التصنيع المسبق.

أجهزة الاستشعار اللاسلكية.

الأدوات الالكترونية ذاتية التشغيل.

استخدام الروبوت.

الطباعة الثلاثية الأبعاد.

ستعتمد هذه التقنيات في إنشاء شركات عالمية للتصميم والبناء تحد من التكاليف والمدد الزمنية الإجمالية والأيدي العاملة المستخدمة في البناء في أنحاء العالم كافة.

الخدمات

تقدم لسكانها وزائريها والعالم أجمع أفضل الخدمات الممكنة، سواء في مجال الأعمال، أو الخدمات المصرفية، أو الخدمات العامة.

اعتماد مجموعة كبيرة من الحلول الابتكارية والخدمات التجديدية التي ستؤثر إيجابا على عمليات التشغيل في عالم الأعمال وخدمات التمويل.

ستحتل الصدارة في تطبيق التقنيات المبتكرة في قطاع الخدمات حول العالم.

الصحة والرفاهية

ستكون أكثر المناطق صحة حول العالم بتركيزها على أساليب الوقاية الصحية، بالإضافة إلى الوصول لأحدث العلاجات المبتكرة للأمراض وتوفيرها.

تبني أحدث وأفضل أنظمة الرعاية الصحية والتقنية الحيوية، وستقدم لسكانها أرقى الخدمات الطبية، مما سيجعلها وجهة عالمية لطلب العلاج.

ستعمل على رفع الحياة الصحية ومتوسط الأعمار إلى أعلى مستوى، سواء لسكانها أو لمن يزورها بهدف السياحة العلاجية من أنحاء العالم كافة.

الاهتمام بالأساليب المبتكرة للوقاية من الأمراض.

تعزيز مفاهيم الحياة الصحية وجعل جودة الحياة من أولى أولوياتها.

استقطاب كل من يتطلع إلى الحصول على أفضل سبل العلاج المتطور من جميع أنحاء العالم.

ستتصدر العالم في مجال الأبحاث العلمية لإيجاد حلول لأصعب التحديات الطبية التي تواجهها الإنسانية.

التعليم

سيمنح مفهوم التعليم المستمر والمستدام لسكانها القدرة على مواكبة المستقبل وتجاوزه، عبر أساليب مبتكرة وتقنيات فائقة التطور للعناية بأصحاب القدرات المتميزة للطالب من المراحل الأولى حتى مراحل التعليم العالي.

توفير أساليب تعليمية متنوعة مصممة لتناسب مهارات كل فرد.

سيوفر نظام التعليم لجميع سكانها تخصصات مختلفة ومعارف متنوعة.

ستمكنهم من تحقيق الأهداف الاقتصادية وفق رؤية عالمية شمولية.

ستضم أرقى المدارس والكليات والجامعات على مستوى العالم، والتي ستقوم على:

نظام تعليمي يحفز التعليم والإبداع.

يستند إلى أحدث الأساليب والتقنيات التي ستجعل منها نقطة تحول في مجال التعليم.

المعيشة

كيف ستكون الحياة في نيوم؟

ستكون هذه المنطقة الخاصة مثالا يحتذى به عالميا في المستقبل، للارتقاء بجودة الحياة بجوانبها كافة، من:

التعليم

الصحة

الغذاء

النقل

الترفيه

الصناعة التقنية الحديثة

توظيف أحدث تقنيات المستقبل الأمنية وتضمينها في البنية التحتية للمشروع من أجل التأكيد على أمن وسلامة ساكنيه ومكتسباته.

توفير فرص اقتصادية كبرى.

الموقع:

موقع استراتيجي عمد نقطة التقاء العالم