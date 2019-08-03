السعودية | السعودية تدشن أكبر مشروع لتنقية الهواء

شكرا لقرائتكم السعودية تدشن أكبر مشروع لتنقية الهواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدشن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، الأحد، أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، الذي نفذته الوزارة ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية في منطقة المشاعر المقدسة.

ويعمل المشروع الكبير الذي نفذته الوزارة للمسجدين على ضخ مليون وثلاث مئة وخمسين قدماً مكعبة في الدقيقة، وسحب 70% عن طريق مراوح الطرد، و30% عن طريق المداخل والأبواب.

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يشار إلى أن مشروع الوحدات في مسجد نمرة تضمن تركيب 60 وحدة تكييف مركزية تنتج هواءً نقياً 100%، و122 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة، و494 وحدة تكييف منفصل دولابي، أما في مسجد الخيف فقد تم تركيب 13 وحدة تكييف مركزية تنتج هواء نقيًّا 100%، و30 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة، وعدد 214 وحدة تكييف منفصل سقفي.

كما تم تصميم أجهزة تبريد ومعالجة الهواء النقي المركزية وتصنيعها بكبرى شركات التكييف والتهوية العالمية بشكل خاص يختلف عن أنواع التكييف التقليدية المطروحة في الأسواق المحلية بحيث تكون متماشية وملائمة للوضع الإنشائي للمسجدين، دون الحاجة إلى عمليات تكسير أو تخريم تستوجب معالجات مستقبلاً.

يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية ضمن خطة الوزارة وأعمالها بالحج انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، بتوجيهات ومتابعة الوزير عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.