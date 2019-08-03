شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة أبو اليمامة تعلن تأجيل تشييع جثمانه لهذا السبب .. وتكشف موقفها من الاعتداء على مواطنين في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت أسرة قائد اللواء الأول في قوات الحزام الأمني بمدينة عدن العميد " منير اليافعي "أبو اليمامة الذي سقط بقصف صارخي للحوثيين صباح الخميس الماضي في معسكر الجلاء بمديرية البريقة غرب عدن تأجيل مراسيم تشييعه حتى إشعار آخر. Advertisements وقال بيان صادر عن الأسرة حصل المشاهد على نسخة منه إنها أجلت تشييع جثمانه حتى إشعار آخر مطالبة المجلس الإنتقالي والتحالف العربي بتشكيل لجنة تقصّي الحقائق والبحث عن حيثيات وزوايا الجريمة، لتكون هذه اللجنة هي المخولة بكشف الجهة المتورطة بهذه الجريمة الشنعاء. حسب البيان كما دعت أسرة أبو اليمامة في البيان الجميع إلى ضبط النفس ولن تكون الأسرة مسئولة عن أي تصرف خارج إطار القيادة السياسية مطالبة بوحدة الصف، ونبذ الخلاف اكراما لروح القائد أبو اليمامة، كما جاء في البيان.

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