تحميل تكبيرات العيد .mp3

أعلن‏ت السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوافق الأحد 11 أغسطس/ آب الجاري، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن المحكمة العليا السعودية، ووافقتها في ذلك جمهورية مصر العربية.

لتحميل تكبيرات العيد اضغط هنــــا

وأشارت المحكمة إلى أن "الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه"، فيما خالفت سلطنة عمان ذلك الإعلان، وأعلنت الإثنين 12 أغسطس/ آب أول أيام عيد الأضحى.

وأعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة بالسلطنة، وفق وكالة الأنباء العمانية، عن عدم ثبوت رؤية الهلال، مضيفة أن يوم الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة ويكون يوم بعد غد السبت هو غرة شهر ذي الحجة.

Advertisements

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

وبهذه المناسبة الجميلة نقدم لكم تكبيرات العيد مكررة بصوت جميل لمدة ساعتين، وبصيغة mp3، متابعة طيبة وأجواء ايمانية خالصة نتمناها لكم من وكالة سوا الاخبارية.