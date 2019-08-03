رسميا.. جنوب إفريقيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

قالت سفارة المملكة لدى بريتوريا، إن حكومة جنوب إفريقيا قررت إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول للبلاد. وأوضحت السفارة أن الإعفاء من التأشيرة سيكون اعتباراً من 15 أغسطس الجاري، حيث سيُسمح للسعوديين بالدخول إلى جنوب إفريقيا بغرض السياحة والأعمال والإقامة فيها لمدة 90 يوماً.

وكان برلمان جنوب إفريقيا وافق في يوليو الماضي على إعفاء 7 دول -من بينها المملكة والإمارات- من تأشيرة الدخول المسبقة.

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