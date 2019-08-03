مركز الملك سلمان «يعايد» أطفالًا يمنيين بمليوني ريال

ينفِّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا» لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا لنحو 15 ألف طفل يمني في 9 محافظات، بقيمة تقارب مليوني ريال سعودي.

ويشمل المشروع- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال؛ لإدخال الفرحة والسرور عليهم أيام عيد الأضحى المبارك بمحافظات «الحديدة، الضالع، لحج، الجوف، حضرموت، سقطرى، عدن، مأرب والمهرة».

ووقّع اتفاقية المشروع مساعد المشرف العام لشؤون العمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.

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من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة (صلة للتنمية) الشريك المنفذ علي باشماخ، بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمّنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد سلَّم في وقت سابق من يوليو الماضي، سبع عربات إسعاف حديثة مجهزة بتجهيزات فنية متكاملة للحكومة اليمنية في محافظة عدن، ضمن مشروع (دعم القطاع الصحي في اليمن).

وتعد عربات الإسعاف المقدمة من المركز، وسيلة إنقاذ سريعة وفعّالة لمساعدة المرضى والمصابين، خاصة الحالات الحرجة التي يمكن أن تحدث لنقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية بكل سهولة وأمان.