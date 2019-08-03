بالصور.. 4116 معلمًا ومعلمة بالقصيم يختتمون التدريب الصيفي

اختتم 4116 معلمًا ومعلمة، 174 برنامجًا تدريبيًا ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي (التدريب الصيفي)، والمنفذة في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم على مدار أربعة أسابيع، وذلك بمقر إدارتي التدريب التربوي (بنين-بنات) ومكاتب التعليم في شمال بريدة، وجنوب بريدة، وقصيباء.

وقال مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم القصيم (بنين) محمد الربيش، إنه تم تنفيذ 99 برنامجًا تدريبيًا، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج 2133 متدربًا يمثلون مختلف شاغلي الوظائف التعليمية، مشيرًا إلى أن الحقائب التدريبية المنفذة جاءت منوعة وملاءمة لكل التخصصات والتشكيلات المدرسية، وملبية لاحتياجات ورغبات المتدربين، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المهني لجميع العاملين في المشهد التعليمي.

وقدَّم الربيش شكره وتقديره للمدربين نظير الإعداد المميز للبرامج، ومثنيًا بالشكر لأعضاء اللجان العاملة في التدريب الصيفي على حسن التهيئة والتجهيز للبيئة التدريبية، الأمر الذي أسهم في إنجاح وتميز خطة البرامج، ومثمنًا لجميع المتدربين تفاعلهم وحضورهم، وانتظامهم طيلة أيام التدريب.

من جانبها، كشفت مديرة التدريب التربوي في تعليم القصيم (بنات) بشرى العنزي، عن أن 1983 متدربة استفدن من 75 برنامجًا تدريبيًا، موضحة أن وتيرة التدريب شهدت ارتفاعًا في الحضور والفاعلية منذ البداية، وهو ما انعكس إيجابًا على البيئة التدريبية نظرًا للإقبال الكبير الذي كان عليه التدريب.

وأعربت العنزي عن شكرها وتقديرها للمدربات والمتدربات، وجميع العاملات في البرامج الصيفية على تظافر الجهود، وتحقيقها الأهداف المرجوة.