5 جهات أمنية توجه ضربة قوية لأوكار المخالفين بجبال الداير بني مالك في جازان

أسفرت عملية أمنية واسعة استمرت 12 ساعة، وشاركت فيها خمس جهات أمنية، عن توجيه ضربة قوية لأوكار المخالفين لنظام الإقامة، الذين يمتهنون تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، والذين كانوا يتحصنون في جبال في غاية الوعورة والصعوبة.

وشاركت في العملية الأمنية الموسعة، الدوريات التابعة لمحافظة الداير بني مالك بجازان، بالتعاون مع الأفواج الأمنية وشرطة المحافظة وقطاع حرس الحدود وقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة، وبإشراف ميداني من المحافظ نايف بن ناصر بن لبدة.

ونجحت جهود الرصد والتخطيط والمسح الأمني التي تقوم بها إدارة الدوريات الأمنية بالمحافظة، بإشراف محافظ الداير، في كشف اتخاذ مجموعة كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود؛ جبالًا وأوديةً بعيدةً عن أنظار الناس ورجال الأمن، ويصعب الوصول إليها، ملاذًا لهم لممارسة التهريب والاتجار بالبشر.

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ونجحت جهود رجال الأمن ممثلة في دوريات محافظة الداير والأجهزة الأمنية المختلفة (الأفواج الأمنية، وشرطة الدائر، وقطاع حرس الحدود بالداير، وزقوة الطوارئ)، في تمشيط المواقع بدوريات راجلة، والقبض على عدد كبير من المتسللين، وتحرير بعض المخالفين الذين تم اتخاذهم دروعًا بشرية وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص، في عملية أمنية كبيرة، شملت أوديةً وجبالًا.

من جانبه، أكد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، أن الجهود الأمنية في المحافظة لمطاردة مخابئ المخالفين والمتسللين الذين يمتهن أكثرهم تهريب المخدرات بأنواعها؛ مستمرة حتى القضاء عليها، تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه.

وطالب محافظ الداير الدوريات الأمنية بالمحافظة بمضاعفة الجهود، مشيدًا بالتعاون الكبير من مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة.