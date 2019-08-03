«العمل» تنفي تعديل آلية احتساب أجور السعوديين في «نطاقات»

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حقيقة ما تم تداوله بشأن تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج (نطاقات).

وأشارت وزارة العمل –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى أن القرار لا يزال مشروع مسودة، وتم طرحه في منصة (معًا للقرار)؛ وذلك ردًّا على الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية، حول تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج نطاقات.

ودعت الوزارة عموم المواطنين والمهتمين، إلى المشاركة بملاحظاتهم وآرائهم حول مسودة القرار، عبر الرابط بالضغط هنا.

وتم تداول خبر مفاده أن وزير العمل أحمد الراجحي، أصدر قرارًا بإجراء تعديلات واسعة على احتساب التوطين في برنامج (نطاقات) لتحسين أداء سوق العمل.

يذكر أنه تم تصميم برنامج نطاقات بحيث يتم آليًّا احتساب معامل التوطين لجميع كيانات الرقم الموحد للمنشآت على 26 أسبوعًا، بحيث تكون المنشآت صاحبة أعلى نسب التوطين في «النطاق البلاتيني» والأقل في «النطاق الأحمر» وتتوزع بقية المنشآت بحسب نسب التوطين في النطاقات الخضراء والنطاق الأصفر.