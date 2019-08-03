الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يوّجه بتأسيس «مناسك» لخدمة حجاج الشمال

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بتأسيس جمعية «مناسك» لخدمة حجاج ومعتمري الشمال من خلال منافذ المنطقة.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن ما يقدم من خدمات للحجاج يأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، والتي تؤكد بشكل متواصل، تقديم أرقى الخدمات التي يتطلبها موسم الحج بشكل عام، انطلاقًا من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين في مايو 2019، ويهدف إلى تيسير وصول ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين، بالإضافة لتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وكذلك تسهيل التنقل حتى عودتهم سالمين.

وتُعد منطقة الحدود الشمالية من المعابر البرية الشمالية المهمة في المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن، الأمر الذي سيجعل جمعية «مناسك» تقدم خدمات محوكمة تحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.