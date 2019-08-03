الزعاق يكشف موعد قدوم «الحر اللاهب»

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، الفلكي خالد الزعاق، اليوم السبت، أنه بقي على الحر اللاهب أسبوعان، وخلال الأسبوع الجاري، سوف تهدأ الحرارة قليلًا في النهار، وتتلطف الأجواء ليلًا.

وفي تغريدة له على «تويتر»، قال الزعاق: بقي على موسم «سهيل» أسبوعان تقريبًا (18يومًا)، فيوم الثلاثاء 19 ذو الحجة أول أيام سهيل.. وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.. وخلال هذا الأسبوع تخف علينا رياح «السموم» وتهدأ الحرارة قليلًا في النهار وتتلطف الأجواء ليلًا.

وفي سياق ذي صلة، توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس اليوم السبت، لافتة إلى تكوُّنِ السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحدُّ من الرؤية الأفقية.

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وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى، يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يستمر التوقع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، فيما توقعت الهيئة أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 16-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وقد ِأشارت خرائط الطقس، أن مدينة الإحساء سجلت أعلى درجة حرارة ووصلت إلى 47 درجة، فيما ستكون الصغرى على الإحساء 30 درجة.

