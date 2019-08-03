بالصور.. «الأمر بالمعروف» في القصيم تقدم برامج توعوية لحجاج الخليج

باشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، أعمالها التوعوية والتوجيهية؛ وذلك لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، عبر المركز التوجيهي بمدينة الحجاج بالقصيم.

وأشار المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة، إلى تكاملية مشاركة فرع الرئاسة العامة في مدينة الحجاج بالمنطقة مع كافة الأجهزة الحكومية انطلاقًا مما تقوم به دولتنا المباركة من العناية بقاصدي بيت الله الحرام ورعايتهم؛ حيث بدأ العمل في المقر التوجيهي بمدينة الحجاج ببريدة في وقت مبكر، ووفرت الكوادر البشرية من منسوبي الرئاسة العامة المؤهلين بدورات تدريبية مهارية وشرعية في حسن التعامل مع الحجاج والمعتمرين والزوار، وتوعيتهم واستقبالهم بحفاوة، وإمدادهم بكل ما يجسد معاني الرسالة السامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في التعامل مع ضيوف الرحمن.



وأضاف العميرة أن المركز يخدم ضيوف الرحمن المارَّيِن بمنطقة القصيم من دول الخليج، ويقدم العديد من الخدمات والبرامج التوعوية والتوجيهية والوقائية، بجانب شاشات عرض مرئية، ولوحات إرشادية تفاعلية، وركن للضيافة، ومواد توعوية مقروءة ومسموعة ومرئية، ووسائل رقمية حديثة لتسهيل التواصل وتحقيق الأهداف التوعوية والتوجيهية التي ترتقي إلى تطلعات ولاة أمرنا -حفطهم الله- في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ بالإضافة إلى معرض مصاحب لتوعية الحجاج وتوجيههم، كما تم في هذه السنة إضافة منصات إلكترونية تعليمية توعوية رقمية بـ15 لغة عالمية، كتطبيق مبرور ومنصة زاد الحاج والمنصة التوعوية المتنقلة التي تسمح بانتقال المحتوى التوعوي عبر الأجهزة الذكية.

وأكد الاهتمام باحتياجات الحاج؛ حيث تم تجهيز حقيبة لحمل أمتعته، وأخرى فيها احتياجاته الخاصة، كما جهزت المقر بشاشات تعرض أفلامًا توجيهية، كما يضم المركز قسمًا متكاملًا خاصًّا بالنساء.

وأشار العميرة إلى أن تلك الجهود لخدمة ضيوف الرحمن تأتي بمتابعة واهتمام من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على العناية بكل حاج ومعتمر وزائر للحرمين الشريفين ورعايتهم وخدمتهم على أكمل وجه.