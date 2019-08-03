شرطة القصيم تطيح بشاب اقتحم مقر شركة تجارية في عنيزة

تمكَّنت شرطة منطقة القصيم من الوصول إلى منفذ عملية اقتحام مقر شركة تجارية بمحافظة عنيزة، وسرقة أجهزة حاسب آلي لوحية من داخله.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، اليوم السبت، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطه بالقفز والدخول لإحدى الشركات التجارية بمحافظة عنيزة، وتكسير البوابة الداخلية لها، وسرقة أجهزة حاسب آلي لوحية، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
وقال السحيباني، إن شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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