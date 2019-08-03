حج / "الصحة" : تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بجميع الاحتياجات التموينية وتعزيز الصرف



مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

أتمت وزارة الصحة تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بجميع الاحتياجات التموينية لموسم الحج لهذا العام 1440هـ .

وأوضحت الوزارة أنه جرى تعزيز الصرف للمستشفيات والمراكز الصحية نظرًا إلى دورها المتمثل في العمل المساند للخدمات الصحية في حال الاحتياج لها في دعم اللجان المحددة لذلك، مبينة أنها بدأت بالإعداد والتجهيز لموسم حج هذا العام من وقت مبكر، وذلك عبر تجهيز أربعة مستشفيات في مشعر عرفات وأربعة مستشفيات في مشعر منى، بالإضافة إلى (94) مركزاً صحياً في المشاعر (عرفات – منى مزدلفة – منشأة الجسر)، وكذلك مراكز الاستقبال على مداخل مكة المكرمة وعددها بالإضافة الى تجهيز (100) سيارة إسعاف صغيرة بكامل تجهيزاتها والتي يساندها (70) سيارة للطب الميداني.

يذكر أن "الصحة" هيأت لموسم حج هذا العام 1440هـ عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز عدد 25 مستشفى، و156 مركزاً صحياً، فيما يشارك 30 ألفاً من منسوبي "الصحة"، إضافة إلى خمسة آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزاً للطوارئ على جسر الجمرات.

// انتهى //

19:32ت م

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