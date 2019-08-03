تدشين أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بالمشاعر المقدسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُدشّن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس لجنة الحج المركزية، الأحد، أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف، بمنطقة المشاعر المقدسة.

ويحضر المناسبة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ويتضمّن مشروع التطوير في مسجد نمرة، تركيب 60 وحدة تكييف مركزية، تنتج هواءً نقياً 100%، و122 مروحة طرد للهواء غير النقي، بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة، فضلاً عن 494 وحدة تكييف منفصل دولابي.





Advertisements

أما في مسجد الخيف، فتم تركيب 13 وحدة تكييف مركزية، تنتج هواء نقياً 100%، و30 مروحة طرد للهواء غير النقي، بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة، إلى جانب 214 وحدة تكييف منفصل سقفي.



